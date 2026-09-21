Yeniçağ Gazetesi
21 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı

Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanırken, köprü üzerinde yoğun trafik oluştu.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası’na geçişte trafik yoğunluğu oluştu.

1 6
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu’dan Anadolu Yakası’na giden metrobüs, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.

2 6
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 3

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 6
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 4
4 6
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 5
5 6
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro