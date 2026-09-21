15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası’na geçişte trafik yoğunluğu oluştu.
Köprü trafiği felç oldu: Metrobüs ile motosiklet çarpıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanırken, köprü üzerinde yoğun trafik oluştu.Kaynak: DHA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu’dan Anadolu Yakası’na giden metrobüs, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
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Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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