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Kaynak: DHA

İstanbul’da, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında, saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Necdet K.’nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarptı ve yan yattı.

13 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, midibüste bulunan 13 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!

Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan midibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.