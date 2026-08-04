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Kaynak: DHA

Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre köpeklerden kaçan yavru kedi, derenin üzerinden geçen köprünün ayaklarında mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir itfaiye eri merdiven yardımıyla kediyi kurtarmak için köprü ayağına indi.

Kaçacak yeri olmadığı için mahsur kalan kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kedi itfaiye tarafından güvenli alana bırakıldı.