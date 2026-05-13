Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Olay, Karakoyunlu ilçesindeki bir bahçede meydana geldi. Bahçe sahibi Erkan Hoşhaber, dışarıdaki köpeklerin yoğun havlama seslerini duyarak bahçeye çıktı. Köpeklerin bir kediyi kovaladığını fark eden Hoşhaber, kedinin kurtulmak için telefon direğinin tepesine tırmandığını gördü. Köpeklerin direğin altında beklemeye devam etmesi üzerine kedi yukarıda mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla kediyi indiremeyen vatandaşlar, durumu İlçe Elektrik Arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak direğe ulaştı. Korkudan direğin en üst noktasına sığınan kedi, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirildi.