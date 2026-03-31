Didim Yalı Caddesi’nde, bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı meydana geldiğiöne sürüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sokakta bulunan bir köpek kaçak akıma kapılarak kısa sürede can verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgede güvenlik endişesi yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bölge sakinleri, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Altınkum’da benzer risklerin insan sağlığını da tehdit edebileceğine dikkat çekti. Vatandaşlar, aydınlatma direkleri ve elektrik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, yetkililerden kapsamlı inceleme yapılmasını talep etti.