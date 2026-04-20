Kırşehir’in Kaman ilçesinde savunmasız bir köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ü.B., jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARIN İHBARI KATLİAMI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, dün Kaman ilçesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir şahsın av tüfeğiyle bir köpeği hedef alarak ateş açtığını görmesi üzerine durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan köpeğin kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan delil toplama çalışmalarının ardından, failin kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştiren kişinin Ü.B. olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresine düzenlenen baskında, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.B., sorgusunda suçlamayı kabul etti.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Ü.B., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaman Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle birlikte, evcil bir hayvanı kasten öldürmek "kabahat" kapsamından çıkarılıp "suç" haline getirilmiş ve hapis cezası yaptırımı bağlanmıştı.