Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Devrek Yol Ayrımı Kavşağı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Yusuf Karakuş idaresindeki 67 ACU 370 plakalı motosiklet, yoldaki köpeğe çarpıp takla attı.

Motosikletle beraber sürücü asfaltta metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Karakuş’u ambulansla hastaneye götürdü.

Karakuş’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından yoldan alındı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.