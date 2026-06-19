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Kaynak: DHA

Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Orhan Kara, aniden yola çıkan sahipsiz bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan ATV, refüje çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İlçede sevilen esnaflardan biri olarak tanınan Orhan Kara, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, kaldırımda bekleyen köpeğin park halindeki iki aracın arasından aniden yola çıktığı, Kara'nın çarpmamak için manevra yaptığı sırada ATV'nin takla attığı ve köpeğin olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.