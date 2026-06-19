Kaynak: İHA

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar Karayolu'nun Hamidiye mevkiinde Özgür Çay Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV aracıyla seyir halinde olan Orhan Kara (43), yolda bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kara, bugün Cuma namazına müteakip Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.