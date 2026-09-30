Yeniçağ Gazetesi
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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında

Mersin’in 321 kilometrelik sahil şeridinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi bulunan zambakları koparan veya ekosistemine zarar verenlere 669 bin 245 TL’den 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor.

Kaynak: İHA
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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 1

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de kum zambakları sahillerde yeniden çiçek açtı.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 2

Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan bitkiler, kent merkezinden Erdemli’ye, Silifke’den Anamur’a kadar çeşitli sahillerde görüldü.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 3

Kum zambaklarının özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları arasında bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde yoğunlaştığı görüldü.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 4

Sahildeki zambaklar, doğal görünümleriyle dikkat çekti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 5

Talat Göktepe Çamlığı’nda kamp yapan vatandaşlar, kum zambaklarının korunması gerektiğini ifade etti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 6

Erdemli Belediyesi tarafından sahile yerleştirilen uyarı levhalarında da zambakların koparılmaması ve zarar verilmemesi istendi.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 7

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan uygulamalar kapsamında, kum zambaklarının koparılması veya ekosistemlerine zarar verilmesi halinde 669 bin 245 TL’den başlayıp 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanabildiği bildirildi.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 8

Eskişehir’den Mersin’e kamp yapmak için gelen Murat Çulha, kum zambaklarının çiçeklenme dönemine denk geldiklerini belirtti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 9

Çulha, “Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım.” dedi.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 10

Sahildeki uyarı levhalarına da değinen Çulha, zambakların koparılmaması ve zarar verilmemesi konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 11

Çulha, kum zambaklarının korunmaya muhtaç olduğunu belirterek vatandaşların bu konuda hassas davranmasını istedi.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 12

Konya’dan ailesiyle birlikte gelerek kamp yapan Metin Söğütlü ise bölgenin güzelliğine dikkat çekti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 13

Söğütlü, kum zambaklarının kokusunun özellikle akşam saatlerinde ve dolunayda farklı bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 14

Kamp alanlarındaki zambakların korunmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Söğütlü, koparılması halinde yüksek miktarda ceza uygulanabileceğini belirtti.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 15

“Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz.” ifadelerini kullandı.

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Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında - Resim: 16

Söğütlü, bölgenin kum zambaklarının yetişme alanlarından biri olduğunu belirterek vatandaşlardan bitkilerin korunmasına destek olmalarını istedi.

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