Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de kum zambakları sahillerde yeniden çiçek açtı.
Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında
Mersin’in 321 kilometrelik sahil şeridinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi bulunan zambakları koparan veya ekosistemine zarar verenlere 669 bin 245 TL’den 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor.Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan bitkiler, kent merkezinden Erdemli’ye, Silifke’den Anamur’a kadar çeşitli sahillerde görüldü.
Kum zambaklarının özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları arasında bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde yoğunlaştığı görüldü.
Sahildeki zambaklar, doğal görünümleriyle dikkat çekti.
Talat Göktepe Çamlığı’nda kamp yapan vatandaşlar, kum zambaklarının korunması gerektiğini ifade etti.
Erdemli Belediyesi tarafından sahile yerleştirilen uyarı levhalarında da zambakların koparılmaması ve zarar verilmemesi istendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan uygulamalar kapsamında, kum zambaklarının koparılması veya ekosistemlerine zarar verilmesi halinde 669 bin 245 TL’den başlayıp 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanabildiği bildirildi.
Eskişehir’den Mersin’e kamp yapmak için gelen Murat Çulha, kum zambaklarının çiçeklenme dönemine denk geldiklerini belirtti.
Çulha, “Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım.” dedi.
Sahildeki uyarı levhalarına da değinen Çulha, zambakların koparılmaması ve zarar verilmemesi konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
Çulha, kum zambaklarının korunmaya muhtaç olduğunu belirterek vatandaşların bu konuda hassas davranmasını istedi.
Konya’dan ailesiyle birlikte gelerek kamp yapan Metin Söğütlü ise bölgenin güzelliğine dikkat çekti.
Söğütlü, kum zambaklarının kokusunun özellikle akşam saatlerinde ve dolunayda farklı bir güzellik oluşturduğunu söyledi.
Kamp alanlarındaki zambakların korunmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Söğütlü, koparılması halinde yüksek miktarda ceza uygulanabileceğini belirtti.
“Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz.” ifadelerini kullandı.
Söğütlü, bölgenin kum zambaklarının yetişme alanlarından biri olduğunu belirterek vatandaşlardan bitkilerin korunmasına destek olmalarını istedi.