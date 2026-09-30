Koparmanın cezası bir araba fiyatına çıktı: Nesli tehlike altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan uygulamalar kapsamında, kum zambaklarının koparılması veya ekosistemlerine zarar verilmesi halinde 669 bin 245 TL’den başlayıp 3 milyon 496 bin 767 TL’ye kadar ceza uygulanabildiği bildirildi.