Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Kop Geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kop Geçidi ulaşıma kapandı: Kar ve tipi trafiği durdurdu
Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler yolda mahsur kaldı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
1 5
Öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırırken bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yol güvenliği açısından araçlar durduruldu.
2 5
SÜRÜCÜLER YOLDA BEKLEDİ
Kop Geçidi şehitlik mevkiinde araçlarını durduran sürücüler, her iki yönde de ulaşımın tamamen durduğunu ifade etti.
3 5
Yoğun kar yağışına bağlı oluşan buzlanma da trafiği olumsuz etkiledi.
4 5
Yetkililerin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatması bekleniyor.
5 5
Kaynak: İHA