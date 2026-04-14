Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kop Geçidi ulaşıma kapandı: Kar ve tipi trafiği durdurdu

Erzurum-Bayburt karayolundaki Kop Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler yolda mahsur kaldı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Kop Geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırırken bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yol güvenliği açısından araçlar durduruldu.

SÜRÜCÜLER YOLDA BEKLEDİ

Kop Geçidi şehitlik mevkiinde araçlarını durduran sürücüler, her iki yönde de ulaşımın tamamen durduğunu ifade etti.

Yoğun kar yağışına bağlı oluşan buzlanma da trafiği olumsuz etkiledi.

Yetkililerin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro