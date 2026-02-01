Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kritik maçta hakemin kararları ise büyük tepki topladı. Maç sonu konuk ekibin oyuncusu Deniz Türüç, yayıncı kuruluşlara çarpıcı ifadeler kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ ÖFKE KUSTU: ‘BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ!’

Maç sonu sahaya koyduğu performansı değerlendiren Deniz Türüç, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız. Bir konuya değinmek istiyorum; Batuhan hocamız bu kadar kötü bir maç yönetemez.” sözlerini sarf etti.

Maçın hakemine öfke kustu

‘BİR TÜRK OLARAK UTANIYORUM’

Hakeme sert tepki gösteren Türüç ‘Bir Türk olarak utanıyorum’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım. Bizden daha çok hakemler kendine çekidüzen vermeli. Bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Türk olarak, milli takım oyuncusu olarak utanıyorum. Batuhan hocamızdan rica ediyorummaçı izlesin, bu kadar kötü maç yönetilmez.”