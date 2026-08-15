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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transferde gövde gösterisi yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, kadrosuna 4 futbolcu birden kattığını resmen açıkladı.

4 FUTBOLCUYA 5'ER YILLIK SÖZLEŞME

Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana ile anlaşma sağlandı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, dört yeni transferiyle de 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

İMZALAR KONYASPOR MÜZESİ'NDE ATILDI

Yeni transferler için düzenlenen imza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törende Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı ekip böylece dört genç oyuncuyu uzun süreli sözleşmelerle kadrosuna bağlayarak transfer çalışmalarında önemli bir adım daha attı.