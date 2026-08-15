Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transferde gövde gösterisi yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, kadrosuna 4 futbolcu birden kattığını resmen açıkladı.

Konyaspor, Enis Destan transferini resmen açıkladıKonyaspor, Enis Destan transferini resmen açıkladıSpor

4 FUTBOLCUYA 5'ER YILLIK SÖZLEŞME

Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahilli sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana ile anlaşma sağlandı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, dört yeni transferiyle de 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'dan transfer şov: 4 imza birden - Resim : 2

İMZALAR KONYASPOR MÜZESİ'NDE ATILDI

Yeni transferler için düzenlenen imza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törende Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı ekip böylece dört genç oyuncuyu uzun süreli sözleşmelerle kadrosuna bağlayarak transfer çalışmalarında önemli bir adım daha attı.