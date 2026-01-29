Kış transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'dan daha önce sol bek Arif Boşluk'u kadrosuna katan Konyaspor, 2 isimle daha anlaşma sağladı.

KONYASPOR’DAN TRABZONSPOR ÇIKARTMASI: 2 İSİMLE ANLAŞMAYA VARDI

Gelen bilgilere göre, Konyaspor, Trabzonspor’dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.

Oyuncularla yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşıldığı, Olaigbe ve Baniya'nın sağlık kontrollerinin ardından Konyaspor'a resmi imzayı atacağı kaydedildi.

KARADENİZ EKİBİNİN İSTEĞİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Kazeem Olaigbe'nin transferine 'bir sonraki satıştan yüzde 50 pay alınır' maddesi koydurduğu ifade edilirken, Konyaspor'un 32 yaşındaki santrforu Umut Nayır'ın da bu transferde Trabzonspor'a bonus olarak verileceği öne sürüldü.