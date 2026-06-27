Süper Lig kulüplerinde transfer hareketliliği sürüyor. Son dönemde adı sıkça transfer gündeminde anılan Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ için yeşil beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

'ADİL DEMİRBAĞ İÇİN BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELDİ'

A Spor'a kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, 28 yaşındaki tecrübeli stoperle ilgili son durumu aktardı.

Asbaşkan Yusuf Küçükbakırcı, "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Şu an için rakam vermem doğru olmaz. Ancak kulübümüze ulaşan bonservis ve takas teklifleri beklentilerimizi karşılamıyor. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi." diye konuştu.