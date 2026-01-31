Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadroda yaşanan son dakika değişikliğini açıkladı.

Yeşil beyazlı ekipte Yhoan Andzouana sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Konyaspor’dan yapılan bilgilendirmede, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Andzouana’nın sol ayak bileğinde ağrı şikayeti yaşadığı belirtildi. Oyuncunun riske edilmemesi adına kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Kulüp doktoru Oğuzcan Gökçay tarafından yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sol ayak bileğinde ağrı şikayeti olan futbolcumuz Yhoan Andzouana, tedbir amaçlı maç kadrosunda olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.