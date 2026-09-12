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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretini noktaladı.

Yeşil-beyazlılar, geçen sezonun son 3 ve bu sezonun ilk 4 karşılaşması olmak üzere üst üste 7 lig maçını kaybederek kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşamıştı.

7 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Konyaspor, 2025-2026 sezonunun son bölümünde Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlı ekip bu sezon ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybederek kötü serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle bu seri sona erdi.

SON GALİBİYET DE TRABZONSPOR'A KARŞIYDI

Konyaspor'un serisini daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise son galibiyetinin de Trabzonspor karşısında gelmesi oldu.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de bundan önceki son galibiyetini 27 Nisan 2026'da Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenerek elde etmişti.

Konyaspor böylece Trabzonspor galibiyetiyle başlayan 7 maçlık mağlubiyet serisini, yine bordo-mavilileri mağlup ederek sonlandırdı.