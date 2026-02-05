Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'u getirdi. İç Anadolu ekibi, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Konyaspor'dan resmi açıklama geldi:

𝗞𝗮𝗺𝘂𝗼𝘆𝘂𝗻𝗮 𝗗𝘂𝘆𝘂𝗿𝘂

Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir.

Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla.

Cengiz Yönet Genel Sekreter- Basın Sözcüsü

Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında 9 maça çıksa da galibiyet alamadı. 45 yaşındaki teknik adam, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.