Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor Eyüpspor'u konuk etti.

MULEKA SON DAKİKADA KONYASPOR'A PUANI GETİRDİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında eşitlik bozulmadı.

Metehan Altunbaş'ın 50. dakikada attığı golle ikinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor skor üstünlüğünü son dakikalara kadar korudu. Ancak Konyaspor 90+5'te Muleka'nın kaydettiği golle beraberliği sağlayarak son anda 1 puanı kurtardı.

Ligde zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşılırken Konyaspor 18, Eyüpspor ise 14 puana yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN: 'TARAFTARI DİNLEMEK İÇİN GİTTİM'

Konyasporlu taraftarlar ligde 8 maçlık galibiyet hasreti nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğrarken maçın ardından teknik direktör Çağdaş Atan tribünlere gitti.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Atan, "Onların ne dediğini duymak istedim. Taraftarı dinlemek için gittim. Kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını haklı buluyorum." dedi.