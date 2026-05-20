Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Konyaspor, Antalya’ya hareket etti.

Kayacık Tesisleri’nde düzenlenen uğurlama programında Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri takım ile bir araya geldi.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Edilen duanın ardından yeşil beyazlı kafile, taraftarların meşaleleri ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı.

Çok sayıda taraftarın oluşturduğu araç konvoyu da takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik etti.

'HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK'

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, final öncesi tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Atiker, “İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya’mıza getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Teknik Direktör İlhan Palut ise taraftar desteğine teşekkür etti.

Deneyimli çalıştırıcı, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu ederiz.” dedi.

Konyaspor ile Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek.