Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 58. dakikada Serdar Dursun’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Tecrübeli futbolcu böylece ligde üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşamış oldu.

Konuk ekipte Blaz Kramer, 88. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin uzatma anlarında hakem penaltı noktasını gösterdi.

Jackson Muleka penaltıdan attığı golle Konyaspor’u 2-1 öne taşıdı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27’ye çıkararak 12. basamakta yer aldı. Kocaelispor ise 33 puanda kalarak haftayı 7. sırada tamamladı.

KOCAELİSPOR KULÜBESİ SAHAYI TERK ETTİ

Uzatma dakikalarında verilen penaltı kararının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ekibi soyunma odasına gönderdi.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Ligde gelecek hafta Kocaelispor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.