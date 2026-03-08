Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken konuk ekip beraberlik golünü penaltıdan buldu.
Mücadelenin ilk bölümünde verilen penaltı kararı Konyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı.
KONYASPOR’DAN PAYLAŞIM
Penaltı kararına itiraz eden yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
Konyaspor yaptığı paylaşımda, “Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi.” dedi.
Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi. ⁉️ pic.twitter.com/B1OYwEGByB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) March 8, 2026
TARAFTARLAR ARASINDA DA GÜNDEM OLDU
Karşılaşmadaki penaltı kararı kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Taraftarlar ve futbol kamuoyu pozisyonla ilgili farklı görüşler paylaşırken, karar tartışmaların odağına yerleşti.