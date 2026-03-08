Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken konuk ekip beraberlik golünü penaltıdan buldu.

Konyaspor maçı Emre Belözoğlu'nun son şansıKonyaspor maçı Emre Belözoğlu'nun son şansıSpor

Mücadelenin ilk bölümünde verilen penaltı kararı Konyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı.

Konyaspor Kasımpaşa maçındaki penaltı kararına tepki gösterdi - Resim : 2

KONYASPOR’DAN PAYLAŞIM

Penaltı kararına itiraz eden yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Konyaspor yaptığı paylaşımda, “Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi.” dedi.

TARAFTARLAR ARASINDA DA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmadaki penaltı kararı kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Taraftarlar ve futbol kamuoyu pozisyonla ilgili farklı görüşler paylaşırken, karar tartışmaların odağına yerleşti.