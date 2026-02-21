Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i

Tendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de galibiyetten başka bir sonuç kabul etmiyor.

1 6
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 2

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

2 6
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 3

KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

3 6
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 4

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

4 6
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 5

KONYASPOR MUHTEMEL 11'i

Ev sahibi Konyaspor’un; Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka ve Kramer ilk 11’iyle sahada olması bekleniyor.

5 6
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i - Resim: 6

GALATASARAY MUHTEMEL 11'i

Galatasaray cephesinde ise; Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi’nin ilk 11’de görev alması öngörülüyor.

6 6
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro