Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de galibiyetten başka bir sonuç kabul etmiyor.
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i
Derleyen: Gül Devrim Koyun
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
KONYASPOR MUHTEMEL 11'i
Ev sahibi Konyaspor’un; Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka ve Kramer ilk 11’iyle sahada olması bekleniyor.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'i
Galatasaray cephesinde ise; Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi’nin ilk 11’de görev alması öngörülüyor.
