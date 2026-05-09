Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Müsabakanın hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
KONYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Thoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouizi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca
KONYASPOR 0-1 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)
Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.
TOP TACA ÇIKTI
5' Konyaspor'un sağ kenardan Deniz'le kullandığı köşe vuruşunda top herkesi aşarak doğrudan taca çıktı.
TALISCA'NIN ŞUTU BARAJDAN DÖNDÜ
7' Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca’nın sert şutu baraja takıldı.
GOOOL! FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!
13' Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Anderson Talisca topun üzerinden atladı. Pozisyonu takip eden Fred, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu ağlara gönderdi.
LEVENT ARAYA GİRDİ
17' Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Olaigbe ortasını yaptı; Levent kademeye girdi ve topu kornere yolladı.
TALISCA'NIN ŞUTUNDA TOP BAHADIR'DA KALDI
20' Musaba'nın pasında topla buluşan Talisca şutunu çekti; top kaleci Bahadır'da kaldı.
ADİL ARAYA GİRDİ
25' Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Levent, ortasını yaptı; ceza sahası içine yönelen topta Konyaspor'da Adil araya girdi.