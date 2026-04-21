Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Fenerbahçe Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
KONYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Kramer.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.
KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.
FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI
6' Levent'in sol kanattan yaptığı ortada Skriniar kafayı vurdu. Top kaleci Bahadır'da kaldı.
JEVTOVIC UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
12' Jevtovic uzaktan şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
14' Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek'in ceza sahası içerisinde kale önüne çevirdiği topu Adil son anda araya girerek kornere uzaklaştırdı.
CHERIF'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ
23' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği topa Sidiki Cherif gelişine vurdu. Ancak savunmadan seken top kornere çıktı.