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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'de forma giyen Enis Destan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

3 YILLIK İMZA

Konyaspor Kulübü, 24 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün de yer aldığı belirtildi.

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Açıklamada, Altınordu Akademisi'nde yetişen Enis Destan'ın kariyerinde Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo formalarını giydiği hatırlatıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni transferin takımda 94 numaralı formayı giyeceğini duyurarak, "Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.