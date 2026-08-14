Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'de forma giyen Enis Destan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konyaspor, Enis Destan transferini resmen açıkladı - Resim : 1

3 YILLIK İMZA

Konyaspor Kulübü, 24 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün de yer aldığı belirtildi.

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94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Açıklamada, Altınordu Akademisi'nde yetişen Enis Destan'ın kariyerinde Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo formalarını giydiği hatırlatıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni transferin takımda 94 numaralı formayı giyeceğini duyurarak, "Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.