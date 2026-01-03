Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Konyaspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

KONYASPOR DENİZ TÜRÜÇ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Yeşil-beyazlı kulüp, RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Deniz Türüç’ün transferini resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, futbolcu Deniz Türüç ile anlaşma sağlamıştır” ifadelerine yer verilirken, transferin süresi ve mali detayları hakkında bilgi paylaşılmadı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı giyen Türüç, Konyaspor’da 9 numaralı formayı giyecek

SÜPER LİG TECRÜBESİ

Deniz Türüç, Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formalarını giydi.