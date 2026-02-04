Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını resmen ayırdı.

KONYASPOR ÇAĞDAŞ ATAN'IN AYRILIĞINI AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

3. TEKNİK DİREKTÖRÜN İLHAN PALUT OLMASI BEKLENİYOR

Sezona Recep Uçar ile başlayan ve sonrasında Çağdaş Atan'ı göreve getiren Konyaspor'un Rizespor'dan ayrılan eski teknik direktörü İlhan Palut'u takımın başına getirmesi bekleniyor.