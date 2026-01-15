Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Konyaspor Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

KONYASPOR DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ

Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Morten Bjorlo'nun attığı golle konuk ekip Konyaspor devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Konyaspor Bodrum'da 2'de 2 yaptı: Svendsen iki dakikada golle tanıştı - Resim : 1

YENİ TRANSFER SVENDSEN 2 DAKİKADA SİFTAH YAPTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Bodrum FK Ege Bilsel ile skora eşitliği getirdi. Zorlu mücadelede Konyaspor'un yeni transferi Sander Svendsen oyuna girdikten 2 dakika sonra 79'da topu ağlara göndererek skoru belirleyen isim oldu.

KONYASPOR'DAN KUPADA 2'DE 2

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Konyaspor grupta ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.