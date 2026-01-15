Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Konyaspor Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
KONYASPOR DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ
Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Morten Bjorlo'nun attığı golle konuk ekip Konyaspor devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
YENİ TRANSFER SVENDSEN 2 DAKİKADA SİFTAH YAPTI
İkinci yarıya hızlı başlayan Bodrum FK Ege Bilsel ile skora eşitliği getirdi. Zorlu mücadelede Konyaspor'un yeni transferi Sander Svendsen oyuna girdikten 2 dakika sonra 79'da topu ağlara göndererek skoru belirleyen isim oldu.
🔥 OYUNA GİRDİKTEN 2 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI!— A Spor (@aspor) January 15, 2026
🟢⚪️ Konyaspor'un yeni transferi Sander Svendsen, ilk maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı ve takımını Bodrum FK karşısında 2-1 öne geçirdi.#ZTK pic.twitter.com/ddMfkngT2M
KONYASPOR'DAN KUPADA 2'DE 2
Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Konyaspor grupta ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.