Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında kulübün mali yapısı, sportif hedefleri ve hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulunun bütün imkanlarını Konyaspor için seferber ettiğini belirten Atiker, kulübü ekonomik açıdan daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istediklerini söyledi.

'VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN TAKİPÇİSİYİZ'

Konyaspor'un geleceğine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ömer Atiker, şu ifadeleri kullandı:

"Üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Verdiğimiz her sözün, başladığımız her işin takipçisiyiz. Hedefimiz bugün sorunları çözen, yarın kendi imkanlarıyla daha güçlü adımlar atabilen bir Konyaspor'dur."

Atiker, kulübün mali yapısını güçlendirmek, tesislerini geliştirmek ve düzenli gelir kaynakları oluşturmak amacıyla somut adımlar attıklarını ifade etti.

HAKEM KARARLARI İÇİN 'SİSTEM' VURGUSU

Konyaspor'un ligdeki konumunda hakem kararlarının etkisinin sorulması üzerine Atiker, kulübün futbol kamuoyundaki temsil gücünü artırması gerektiğini savundu.

Atiker, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tek başıma Konya'yı taşıyamam. Beni de taşıyacak veya orada yalnız bırakmayacak insanlar olmalı. Konya olarak lobi faaliyetlerini, duruşumuzu, marka değerimizi, Konyaspor'umuzu belli bir noktaya taşımamız gerekiyor. Masada oturabilmemiz gerekiyor.

Şu an masada oturmadığınız bir yerde konuya müdahale etme hakkınız olmuyor. Şu an sportif başarısızlık var ama sonucu da ortada, sistem çalışıyormuş. Bu bizim dışımızda. Bu konularla ilgili hukuk süreci devam ediyor. Yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Sebebini doğru işledim, tevekkül ettim. İşi, Allah'a havale ediyorum. İnşallah bir gün Konyaspor bu yenilen hakların karşılığını alacaktır."

FİLİSTİN MAÇINDAKİ DAYANIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Ömer Atiker, geçtiğimiz hafta Konya'da Filistin Milli Takımı ile oynanan dostluk karşılaşmasına da değindi.

Tribünleri dolduran binlerce taraftarın Filistin halkına güçlü bir dayanışma mesajı verdiğini belirten Atiker, karşılaşmada dile getirilen "Evimiz evinizdir. Tarafız aynı taraftayız" sözlerinin kardeşliği ve birlikteliği ortaya koyduğunu ifade etti.

Konyaspor Başkanı, yönetim olarak hem kulübün geleceğine yönelik projeleri sürdürmek hem de sportif ve kurumsal alanda yaşanan sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.