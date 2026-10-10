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Kaynak: AA

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Başakşehir FK ile mücadele edecek. Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Konyaspor, 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 7 puanla 12. basamakta yer alıyor.

SÜPER LİG'DE 31. KARŞILAŞMA

Konyaspor ile Başakşehir FK, Süper Lig'deki rekabetlerinde 31. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce oynanan 30 müsabakada İstanbul ekibi 15 galibiyet alırken Konya temsilcisi 6 kez sahadan zaferle ayrıldı. Dokuz karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 26 gol kaydederken Başakşehir rakip fileleri 48 kez havalandırdı.

KARŞILAŞMAYI BATUHAN KOLAK YÖNETECEK

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Gökmen Baltacı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.