Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Konyaspor’un ilk golünü 47. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Melih İbrahimoğlu ise 90+6’da skoru belirledi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 37’ye yükselterek rahat nefes aldı. Antalyaspor ise 28 puanda kalarak alt sıralardaki baskıyı hissetmeye devam etti.

SAMİ UĞURLU’DAN ÖZÜR

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maç sonunda taraftardan özür dileyerek, “Bugün kazansaydık ligi bitirebilirdik. Bugün çok özel bir maçtı ve kazanmak istiyorduk. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Önümüzde 4 maç var, 2'sini kazanıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

İLHAN PALUT’TAN FENERBAHÇE MESAJI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise alınan galibiyetin önemine vurgu yaparak, “İnanılmaz mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız.” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı için de konuşan Palut, “Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Çetin bir şampiyonluk yarışındalar. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak.” dedi.