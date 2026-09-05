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Konya'da şüpheli şekilde ölen İbrahim Ekici dosyasında kan donduran yeni ifade: Eşinin, sahte hocanın talimatıyla sabaha kadar kocasının can çekişerek ölmesini seyrettiği ve son ana kadar müdahale etmediği öne sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre: Müge Anlı’da gündeme gelen ve "İkinci Palu Ailesi" olarak nitelendirilen İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran yeni bir gelişme yaşandı. Engelli çocuklarına şifa ararken kendisini 170 yaşında ve ruhani güçleri olan biri olarak tanıtan "üfürükçü" Hüseyin Sarıbaş’ın ağına düşen ailede, cinayet şüphesi derinleşiyor.

İbrahim Ekici’nin 31 Mart 2024’te Konya’daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni tanık anlatımı gündeme geldi. Sağlık çalışanı T O.’nun ifadesine göre Mine Ekici, eşinin öldüğü gün Hüseyin Sarıbaş ile görüştü; gece 02.00’den sabaha kadar Sarıbaş’ın söylediklerini yaptı ve ölümü izledi.

T.O., Sarıbaş’ın İbrahim Ekici ölene kadar beklenmesini istediğini, ölümün ardından Mine Ekici’ye müdahale edebileceğini söylediğini aktardı. Aynı ifadede, binadaki komşuların 05.00-07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi ile mide bulantısı ve kusma sesleri duyduğu, seslerin sabah kesildiği belirlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, telefon kayıtlarında İbrahim Ekici, Mine Ekici ve Sarıbaş arasındaki görüşmeleri inceledi. Savcılık, olayın tasarlanmış cinayet olabileceğini değerlendirerek Kasım 2025’te Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi. Sarıbaş tutuklandı; Mine Ekici adli kontrolle serbest bırakıldı.

İkili hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “eşi tasarlayarak öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada Sarıbaş tahliye edildi. Yargılama sürüyor.



Dosyaya göre çift, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa ararken belediye işçisi Sarıbaş ile tanıştı. Sarıbaş’ın kendisini olağanüstü güçlere sahip biri olarak tanıttığı, aileyi ölüm, cennet ve yeniden diriliş inancına yönelttiği, hatta tarih verdiği ileri sürüldü. Bir başka iddiaya göre Sarıbaş, Mine Ekici’den “veliaht” çocuk olacağına dair söylemlerle İbrahim Ekici’yi ikna etmeye çalıştı.

Sarıbaş’ın Ekici’ye 21 Ağustos’ta öleceğini söylediği, ancak İbrahim Ekici’nin bu tarihten önce, 31 Mart 2024’te evinde ölü bulunduğu belirtildi. Otopside ölüm nedeninin kesin saptanamaması soruşturmanın temel başlıklarından biri oldu.

Ölüm sonrası telefon konuşmalarında Mine Ekici’nin Sarıbaş’a “Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım” dediği aktarıldı. Sözlerin bağlamı ve hukuki değeri mahkemede değerlendirilecek.

Sarıbaş suçlamaları reddetti. “Böyle bir gücüm yok. Ruhum başka yerdeydi, benimle alakası yok” yönündeki savunması da kamuoyuna yansıdı. Olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında “İkinci Palu Ailesi” benzetmesiyle ele alındı.