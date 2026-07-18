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Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi, cami kubbesinde mahsur kalan yaralı bir leyleği kurtarmak için tek yürek oldu. Bölge halkının dikkati sayesinde fark edilen durum, kısa sürede yetkilileri harekete geçirdi.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal, uzun bir aradan sonra bölgeye göç eden ve Orta Cami'nin kubbesine yerleşen leyleğin yaralı olduğunu vatandaşlardan öğrendiklerini belirtti. Kubbedeki yuvada iki yavrunun da bulunduğunu dile getiren Sandal, mahallelinin gösterdiği çevre duyarlılığı sayesinde hızla organize olduklarını vurguladı.

Gelen ihbarların ardından muhtarlık koordinesinde yürütülen hassas operasyonla, yaralı leylek yuvasından güvenli bir şekilde indirildi. Hayvan, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.