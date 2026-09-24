Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
İlçede uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 130 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.