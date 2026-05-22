Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Konya Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kutlama programı, ilk olarak Mevlana Müzesi’nde edilen dualarla başladı. Ardından gastronomi tarihinin önemli simgelerinden Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesi’nde geleneksel tuz alma merasimi icra edildi.

Protokolün ve vatandaşların katılımıyla Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’nde devam eden programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan organizasyonun Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da konuşmasında, Konya mutfağının Türk mutfağı içerisindeki geniş ve sarsılmaz yerine dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl seçilen temanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türk Mutfağı Haftası’nın bu yılki ‘Bir Sofrada Miras’ teması son derece önemlidir. Selçuklu Darülmülkü olan Konya’mız, bu mirasın en güçlü temsilcisi olan şehirlerin başında yer alıyor. Asırlar boyunca ilmin, irfanın, sanatın ve ticaretin merkezi olan şehrimiz, aynı zamanda zengin mutfak kültürüyle Anadolu’nun en müstesna köşelerinden biri olmuştur."

Şehrin fiziki yapısıyla birlikte sosyal ve kültürel olarak da büyük bir gelişim gösterdiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise Konya'nın her noktasında ayrı bir etkinliğin yürütüldüğünü ifade etti.

Konya mutfağının sahip olduğu tescilli lezzetlerle gastronomi dünyasında seçkin bir konuma sahip olduğunu belirten Konya Valisi İbrahim Akın, organizasyonun ulaştığı başarıyı şu sözlerle özetledi:

Tescilli Lezzetler: Coğrafi işaretli ürün sayısındaki artış, kadim mutfak mirasının korunarak geleceğe aktarılması konusundaki kararlılığı gösteriyor.

Zengin İçerik: Her yıl nitelik ve içerik yönünden büyüyen etkinlikler, organizasyonun küresel vizyonuna yakışır bir seviyeye ulaştı.

Geniş Yelpaze: Atölye çalışmalarından yemek yarışmalarına, özel ikramlardan kültürel programlara kadar uzanan bu etkinlikler, Konya mutfağının yaşayan ve sürekli yenilenen dinamik yapısını gözler önüne seriyor.