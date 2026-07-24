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Kaynak: İHA

Kaza, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki 42 ZB 665 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 42 AKG 032 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.A., E.A. ve S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.