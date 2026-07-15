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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hasan K. (30) idaresindeki taksi, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarptı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Anne ile kızının cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor