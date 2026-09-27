Tahıl üretimiyle tanınan bölgede farklı bir üretim modeli hayata geçiren üretici Tahsin Tosun, aronya bahçesinden elde ettiği verimle üretimini sürdürüyor. Küçük taneli meyveler, olgunlaşma durumlarına göre seçilerek özenle toplanıyor. Kuzey Amerika kökenli olan ve son yıllarda Türkiye genelinde de yetiştiriciliği hızla yaygınlaşan aronya, yüksek antioksidan kapasitesiyle "süper meyve" olarak nitelendiriliyor. Tarlada elle yürütülen hassas hasat sürecinin ardından toplanan ürünler tüketim ve işlenme aşaması için hazırlanıyor.
Konya'da tahıla alternatif üretildi
Konya'da geleneksel tahıl üretimine alternatif olarak yetiştirilen ve yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan aronya meyvesinde yeni sezon hasadı başladı. Olgunlaşan salkımların tek tek elle toplandığı bahçelerde üreticiler hummalı bir çalışma yürütüyor.Kaynak: İHA
GÜNLÜK 30-35 GRAMI ANTİOKSİDAN İHTİYACINI KARŞILIYOR
Hasat sürecine dair açıklamalarda bulunan aronya üreticisi Tahsin Tosun, meyvenin besin değerine ve üretim felsefesine dikkat çekti. Aronyanın yüksek antioksidan, anti-diyabet ve anti-kanser nitelikleri taşıdığını vurgulayan Tosun, şu ifadeleri kullandı:
"İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde günlük 30-35 gram taze meyve tüketimiyle insan vücudunun günlük antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor. Düzenli tüketildiğinde çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği araştırmalarla ortaya konulmuş, faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün."
KİLOGRAM FİYATI 250 TL OLARAK BELİRLENDİ
Ürünün saklama koşulları ve pazarlama ağı hakkında da bilgi veren Tosun, taze aronyanın derin dondurucuda bir yıl boyunca muhafaza edilebildiğini belirtti. Türkiye’nin her yerine gönderim yaptıklarını aktaran üretici, bu yıl da geçen seneki kilogram satış fiyatı olan 250 TL'yi koruduklarını ifade etti.
KİMYASAL GÜBRE VE İLAÇ KULLANILMIYOR
Yetiştiricilik sürecinde tamamen doğal yöntemlere bağlı kaldıklarını belirten Tosun, organomineral adı altında organik olarak pazarlanan gübre ve ilaçlar da dahil olmak üzere hiçbir kimyevi madde kullanmadıklarını vurguladı. Amaçlarının insan sağlığına faydalı, tertemiz ve doğal bir ürün sunmak olduğunu kaydetti. Tarlada çalışan vatandaşlar da aronya toplayarak hem üretime katıldıklarını hem de aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.