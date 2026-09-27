Konya'da tahıla alternatif üretildi

KİMYASAL GÜBRE VE İLAÇ KULLANILMIYOR

Yetiştiricilik sürecinde tamamen doğal yöntemlere bağlı kaldıklarını belirten Tosun, organomineral adı altında organik olarak pazarlanan gübre ve ilaçlar da dahil olmak üzere hiçbir kimyevi madde kullanmadıklarını vurguladı. Amaçlarının insan sağlığına faydalı, tertemiz ve doğal bir ürün sunmak olduğunu kaydetti. Tarlada çalışan vatandaşlar da aronya toplayarak hem üretime katıldıklarını hem de aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.