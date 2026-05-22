Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde gençler arasında çıkan sokak kavgası kanlı bitti. Husumetli iki gencin tartışmasında silah kullanılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen 20 yaşındaki C.G. ile 18 yaşındaki B.Z. sokakta karşılaştı. İki genç arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında C.G., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak B.Z.’ye ateş açtı. Merminin hedefi olan B.Z., başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli C.G. ise olayın ardından yaya olarak hızla bölgeden kaçıp izini kaybettirmeye çalıştı.

Ağır yaralanan B.Z.’yi yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek adına genci kendi araçlarına bindirdi. Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek acil serviste tedavi altına alınan B.Z.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, Hakim Giray Sokak üzerinde geniş çaplı bir inceleme başlatarak delilleri topladı.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, şüpheli C.G.’nin suç aleti olan tabancayla birlikte kendiliğinden polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.