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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde annesi ve kız kardeşinin yaşadığı büyük acı, yürekleri dağladı.

Akşehir’de meydana gelen silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Saldırıda yaşamını yitiren İbrahim Aktaş için cenaze töreni düzenlendi. Aktaş, öğle namazının ardından Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELDİ

Olay, Akşehir’de 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan ve F.Ş.’nin işlettiği kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan H.H.Ş., av tüfeğiyle kıraathaneye gelerek içeride ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kıraathanede bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.’ye isabet etti. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından H.H.Ş. gözaltına alındı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Aktaş’ın cenazesi, öğle namazının ardından Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Aktaş’ın annesi ve kız kardeşinin yaşadığı derin acı ve gözyaşları, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Aktaş, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem İYİ Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Aktaş’ın vefatı, kendisini tanıyanlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İbrahim Aktaş’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.