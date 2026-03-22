Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, KOM Büro Amirliği ekipleri şüpheli araçları teknik ve fiziki takip altına aldı.

RUHSATSIZ TABANCA VE PARÇALAR ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 250 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 617 tabanca parçası bulundu. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.