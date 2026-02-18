

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ramazan ayı öncesinde Konya’da gıda güvenliğine yönelik denetimler hız kazandı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, kontrol ekiplerinin sahadaki çalışmalarına eşlik ederek işletmelerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan tüketim hareketliliği, gıda güvenliği denetimlerini de ön plana çıkardı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, özellikle temel tüketim ürünleri, unlu mamuller, et ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. Amaç; hem fiyat hem de hijyen yönünden vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağlamak.

“DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, gıda kontrol ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere bizzat katılarak işletmelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca rutin bir uygulama olmadığını, özellikle Ramazan öncesi dönemde daha da yoğunlaştırıldığını ifade etti. Açıklamada,

“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla sürüyor.”

ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde Nelere Bakılıyor?

Gerçekleştirilen kontrollerde;

Ürünlerin son tüketim tarihleri

Hijyen koşulları

Muhafaza ve depolama şartları

Etiket ve içerik bilgileri

Fahiş fiyat ve mevzuata uygunluk

gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

Yetkililer, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulandığını belirtti.

“RAMAZAN ÖNCESİ HASSASİYET ARTIYOR”

Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle özellikle un, şeker, yağ, et ve süt ürünlerinde yoğunluk yaşandığına dikkat çekilirken, bu süreçte denetimlerin hem merkezde hem de ilçelerde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan da şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmalarını istedi.

KAMUOYUNA GÜVENCE MESAJI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan saha denetimleriyle hem üretici hem de tüketici güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ramazan ayı boyunca artarak devam etmesi beklenen kontrollerin, gıda güvenliği konusunda kamuoyuna güçlü bir güven mesajı verdiği değerlendiriliyor.

Ramazan ayı öncesinde artırılan denetimlerin, hem piyasa düzenini hem de halk sağlığını koruma amacı taşıdığı belirtilirken, sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.