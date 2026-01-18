Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yoğun rekabete sahne oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) organizasyonunda, büyükler, gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde bireysel yarışmalar yapıldı. Şampiyonaya 279 erkek ve 268 kadın olmak üzere toplam 547 sporcu katıldı.

Milli takım seçmelerinin de gerçekleştirildiği şampiyonada dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Yarışmaların ardından dereceye giren isimler, Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Şampiyona, paletli yüzme branşında Türkiye’nin yeni yeteneklerini belirlemesi ve milli takıma sporcu kazandırması açısından önem taşıyor.