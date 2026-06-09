Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor

Yapılan gözlemlere göre Pınarbaşı çevresinde yaklaşık 6-7 kilometre boyunca uzanan yüzey çatlakları her geçen yıl büyüyor. Bazı noktalarda çatlakların genişliği 10 metreye, derinliği ise 4,5 metreye kadar ulaşıyor. 2020 yılından bu yana ilerlemeyi sürdüren yarıklar, doğu yönünde Pınarbaşı Mahallesi, Konya-Ankara kara yolu ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanıyor.

Prof. Dr. Arık, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yer altı suyu çekiminin zemindeki doğal dengeyi bozduğunu ifade ederek, su kaybı yaşayan gevşek tabakaların sıkışması sonucu yüzey çatlaklarının oluştuğunu söyledi.