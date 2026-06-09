Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor

Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor

Konya'da yıllardır kuraklık ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı nedeniyle oluşan obruklar, bu kez yoğun yağışların etkisiyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre bölgede uzun süredir devam eden su kaybı zemini zayıflatırken, ani ve yüksek miktardaki yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor.

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Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor - Resim: 1

Bu yıl Konya genelinde yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkması, hem obruk hem de yüzey yarığı oluşumlarında dikkat çekici bir artışa neden oldu. Özellikle Ilgın ilçesindeki Çavuşcu Gölü çevresinde ve Seydişehir'de mermer traverten ocaklarının yakınında yaklaşık 5 metre derinliğinde iki yeni obruk meydana geldi.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kent merkezine yakın Aşağı Pınarbaşı bölgesindeki yüzey yarıklarında incelemelerde bulundu. Arık, yer altı su seviyelerindeki düşüşün bölgedeki deformasyonların temel nedeni olduğunu belirtti.

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Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor - Resim: 2

Yapılan gözlemlere göre Pınarbaşı çevresinde yaklaşık 6-7 kilometre boyunca uzanan yüzey çatlakları her geçen yıl büyüyor. Bazı noktalarda çatlakların genişliği 10 metreye, derinliği ise 4,5 metreye kadar ulaşıyor. 2020 yılından bu yana ilerlemeyi sürdüren yarıklar, doğu yönünde Pınarbaşı Mahallesi, Konya-Ankara kara yolu ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanıyor.

Prof. Dr. Arık, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yer altı suyu çekiminin zemindeki doğal dengeyi bozduğunu ifade ederek, su kaybı yaşayan gevşek tabakaların sıkışması sonucu yüzey çatlaklarının oluştuğunu söyledi.

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Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor - Resim: 3

Öte yandan Seydişehir'in Kavak Mahallesi'nde çapları 10 ve 6 metre, derinlikleri ise yaklaşık 6 metre olan iki yeni obruk daha oluştu. Uzmanlar, obrukların ortaya çıkmasında hem hazırlayıcı hem de tetikleyici faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

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Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor - Resim: 4

Bölgenin jeolojik yapısının obruk oluşumuna uygun olduğunu belirten Arık, aşırı yağışlarla birlikte yer altına hızla sızan suyun zemindeki dengesiz yapıları harekete geçirebildiğini vurguladı. Özellikle ani yağışlar, sel ve taşkınlar gibi olayların, daha önce zayıflamış alanlarda çökmeleri hızlandırdığı ifade edildi.

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Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor - Resim: 5

Uzman değerlendirmelerine göre kuraklık zemini obruk oluşumuna hazırlayan temel unsur olurken, yoğun yağışlar ise süreci hızlandıran tetikleyici rol üstleniyor. Seydişehir'de bu yıl görülen yeni obrukların da aşırı yağışların neden olduğu yoğun yer altı su hareketleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Karapınar bölgesinde yeni saha çalışmalarının henüz başlamadığını belirten Arık, son yıllarda yer altı suyu kullanımında yaşanan azalmanın etkilerinin ilerleyen dönemde daha net görülebileceğini söyledi.

Bölgede yeni obruk ihbarlarının gelmediğini ifade eden uzmanlar, buna rağmen jeolojik sürecin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları obruk ve yüzey yarıklarının bulunduğu alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA
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