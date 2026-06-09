Konya'da obruk tehlikesi büyüyor : Aşırı yağışlar yeni çökmeleri tetikliyor

Bu yıl Konya genelinde yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkması, hem obruk hem de yüzey yarığı oluşumlarında dikkat çekici bir artışa neden oldu. Özellikle Ilgın ilçesindeki Çavuşcu Gölü çevresinde ve Seydişehir'de mermer traverten ocaklarının yakınında yaklaşık 5 metre derinliğinde iki yeni obruk meydana geldi.
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kent merkezine yakın Aşağı Pınarbaşı bölgesindeki yüzey yarıklarında incelemelerde bulundu. Arık, yer altı su seviyelerindeki düşüşün bölgedeki deformasyonların temel nedeni olduğunu belirtti.