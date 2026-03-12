Konya’da motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Samet Cingöz’ün kullandığı 42 AVG 02 plakalı motosiklet, R.A. yönetimindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari araca çarptı.

KURYE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve kurye olarak çalıştığı öğrenilen 32 yaşındaki Samet Cingöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cingöz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

BİR AY ÖNCE ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Hayatını kaybeden Samet Cingöz’ün yaklaşık bir ay önce üçüncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.