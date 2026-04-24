Konya’nın Karapınar ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kurtbasan Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.N.E.K. ile yaya E.N.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.