Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı açıklamada yeni fiyat tarifesinin 1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla geçerli olacağını duyurdu. Düzenlemeye göre yeni ücretler şu şekilde belirlendi:

İndi-Bindi Ücreti: 35 TL

Mesafeye Göre Ücretler: 35 TL, 40 TL ve 45 TL



Ulaşım zammının gerekçelerini açıklayan Başkan Karabacak; akaryakıt fiyatları, amortisman giderleri ve genel işletme maliyetlerinde yaşanan yükselişlerin bu düzenlemeyi zorunlu kıldığını belirtti.

"İşletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerinde düzenleme yapma gereği doğmuştur." diyen Karabacak, vatandaşların bu kararı anlayışla karşılamasını beklediklerini ifade etti.