Kaynak: İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve milattan önceki dönemlere ait yaşam izlerini taşıyan tarihi Çıralı Obruk Gölü, bölgedeki son yağışlara rağmen eski sulak günlerine dönemedi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık sebebiyle tamamen kuruyan göl, etkili olan yağışların ardından da su tutmayarak eski görüntüsünden uzak bir manzara ortaya koydu.

Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede, kuzeybatı yönünde yer alan Çıralı Obruğu, 17 bin 500 metrekarelik geniş alanıyla bölgenin en önemli doğal oluşumları arasında gösteriliyor. İç kısmında geçmiş dönemlerde insanlar tarafından oyulmuş tarihi mağaraları barındıran obruk gölü, bir dönem yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyordu. Ziyaretçilerin kamp yaptığı ve yüzdüğü alanda suyun tamamen çekilmesiyle birlikte, geriye yalnızca kat kat oyulmuş boş mağara yapıları kaldı. Ayrıca su kaybıyla birlikte obruk içerisinde yeni çöküntülerin oluştuğu tespit edildi.

Bölgede tarım yapan 59 yaşındaki yöre sakini Ali Özdinç, obruklardaki değişim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Obruk, toprağın çökmesiyle oluyor. Eskiden toprak çökünce bazı yerlerde su çıkıyormuş. Şimdi obruklarda su seviyesi düştüğü için su çıkmıyor. Zamanında Çıralı Obruğu'nda su seviyesi yüksekmiş, su çıkmış. Seviye düşünce obruktaki su da kayboldu. Burası obruk bölgesi. Tarihi bilinmeyen obruklarımız var. Dışarıdan gelenler obruğa bakıyor, aman kaçalım diyorlar, bazıları korkuyorlar. Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz. Fotoğraf çekilmek için gelip gidenler çok oluyor."