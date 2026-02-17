Konya’nın Hadim ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı’yı arama çalışmaları sürüyor. Dedemli Mahallesi’nde 11 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Aybattı için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen aramalara jandarma, itfaiye, belediye ekipleri ve gönüllü arama kurtarma personeli destek veriyor.

Bölgedeki engebeli arazi, ormanlık alanlar ile dere ve baraj çevresinde hem kara taraması hem de su altı araması gerçekleştiriliyor.

DRONLAR İNSAN SİLÜETİNİ TESPİT EDİYOR

Çalışmalar kapsamında Ankara’dan gönderilen yapay zeka destekli 4 insansız hava aracı görev yapıyor. Geniş alanları kısa sürede tarayan dronlar, arazi üzerindäki hareketliliği analiz ediyor.

Yapay zeka algoritmaları sayesinde insan silüetine benzer şekiller sistem tarafından işaretleniyor, elde edilen koordinatlar anlık olarak yer ekiplerine iletiliyor. Böylece arama alanının daraltılması ve zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, ekiplerin hava şartları el verdiği sürece sahada kesintisiz görev yaptığını belirterek, amaçlarının kayıp vatandaşa en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade etti.